Cuneo, un cortometraggio in memoria dei caduti e dispersi in occasione dell’80° anniversario della Campagna di Russia [VIDEO]

Gennaio 2023 segna l’80° anniversario della Campagna di Russia, avvenuta nell’inverno 1942-1943, dove oltre 230.000 uomini di diverse divisioni militari sono partiti e oltre 80.000 non sono mai più ritornati, tra caduti e dispersi.

Dall’idea dell’Associazione Culturale “Sulle orme della Storia” e “Un italiano in Russia” di Danilo Dolcini, nasce il progetto di realizzare un cortometraggio che mantenga viva la memoria di questi uomini, per lo più giovani ragazzi che le famiglie hanno aspettato invano per lunghissimo tempo.

Nasce così un video in cui tutti i partecipanti, dai protagonisti, comparse sino a chi ha realizzato il progetto stesso, sono coinvolti in modo volontario a sostegno del forte ricordo costante di coloro che non sono mai tornati e spesso sono ancora purtroppo dimenticati.

Il video è pubblicato sul canale YouTube di Danilo Dolcini, Presidente dell’associazione culturale, autore ed organizzatore di diversi viaggi con “Un italiano in Russia” nei luoghi in cui la campagna stessa è avvenuta, dove la memoria rimane viva negli occhi percorrendo le stesse tracce delle divisioni militari coinvolte nei combattimenti, ritirate ed anche cammini verso la prigionia.



Lo scopo di questo Comunicato è diffondere il progetto realizzato a memoria di questo pezzo di storia mantenendo vivo SEMPRE il ricordo di coloro che non sono mai tornati, a sostegno anche delle famiglie che hanno vissuto le perdite.