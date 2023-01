Giornata della Memoria: il programma di celebrazioni cuneesi

Segnaliamo le iniziative che si terranno a Cuneo in occasione della Giornata della Memoria.



24 gennaio - Cinema Monviso - ore 21 - “Tre minuti”.

Nel film viene esaminato un filmino amatoriale girato nel 1938 in una città polacca abitata da ebrei, ritardandone la fine. Un saggio sul cinema, sulla storia e sulla memoria.

Biglietto intero € 6,00, ridotto € 4,00



26 gennaio - Teatro Toselli - spettacolo dell’Accademia Teatrale Toselli, ore 21, “Heimat. Oltre il nome”

ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti



27 gennaio - Teatro Toselli

· ore 10:30, riservato scuole superiori: conferenza/spettacolo di Matteo Corradini “Tu sei Memoria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi”, a seguire la Prefettura consegnerà l’onorificenza Medaglia d’Onore alla Memoria alle famiglie di cinque ex deportati o internati nei campi di internamento e sterminio;

· ore 18, per tutta la cittadinanza: conferenza/spettacolo “Tu sei Memoria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi” – evento gratuito con prenotazione su biglietteria eventbrite;



29 gennaio - Museo Casa Galimberti e Sinagoga - “Compagni di classe. Duccio Galimberti e Annetta Disegni, dal Ginnasio di Cuneo agli orrori del Nazifascismo”

Le vicende umane di Duccio Galimberti e Annetta Disegni saranno illustrate nei luoghi simbolo delle loro esistenze: casa Galimberti dove Duccio nacque, visse e lavorò; la sinagoga di Contrada Mondovì, sicuramente conosciuta e frequentata da Annetta.



Museo Casa Galimberti, visite guidate gratuite alle ore 15.30 e alle ore 17 Tel. 0171-444801 museo.galimberti@comune.cuneo.it;

Sinagoga di Cuneo, visite guidate a pagamento (€ 3,00) alle ore 15, 16 e 17 Contrada Mondovì 20, Tel. 347-4891662 info@artefacta.it



La Biblioteca dedicherà al tema visite guidate alla sezione 0/18 per elementari e medie con prenotazioni allo 0171 444641.