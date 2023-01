Giovedì dialogo in 'biblio' fra gli scrittori Canobbio e Voltolini

Giovedì 19 gennaio alle ore 21 ci sarà un nuovo appuntamento degli “Incontri con gli autori in biblioteca”: la serata, già prevista per il 15 dicembre scorso e poi rimandata, è con Andrea Canobbio che presenterà il suo romanzo “La traversata notturna”, dialogando con il suo collega e concittadino, lo scrittore torinese Dario Voltolini, che il pubblico di Busca ha già conosciuto in un precedente “Incontro” nello scorso ottobre, quando era stato ospite della biblioteca per illustrare il suo libro ”Il Giardino degli Aranci”.



L'ingresso è gratuito su prenotazione allo 0171. 948621 biblioteca@comune.busca.cn.it