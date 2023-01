Il Comune di Sant'Albano celebra il primo fine settimana di febbraio gli ottant'anni della Ritirata di Russia

L’amministrazione comunale di Sant'Albano Stura ha programmato per i giorni 3, 4 e 5 febbraio la commemorazione degli ottant'anni della Ritirata di Russia.

In particolare domenica 5 avverrà la consegna della cittadinanza onoraria al comitato del Memoriale cuneese in ringraziamento per il tanto lavoro svolto e che sta svolgendo per tramandare alle nuove generazioni il ricordo e il valore della nostra Divisione Alpina Cuneense.

Dall'ufficio stampa del Comune di Sant'Albano Stura:" 80 anni fa, in questi stessi giorni di gennaio, si consumava una grande tragedia, che noi ricordiamo come la 'Ritirata dalla Russia'. Erano impegnate molte divisioni, tra cui la Divisione Alpina Cuneense, che lì trovò il suo epilogo. Tantissime famiglie santalbanesi ebbero un parente morto o disperso in quella circostanza."