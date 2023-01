Notte di gelo su tutta la provincia: raggiunti i -16°C sul Monviso

Se si scende più in basso sul Colle dell’Agnello (sopra i 2mila e 500 metri) nella notte di lunedì si è andati sotto i -12 gradi, mentre sulla Rocca dell’Abisso (nel comune di Entracque intorno ai 2.700 metri) le minime hanno di poco superato i -9 gradi, così come sul Colle della Lombarda. Ad altitudini simili sulla Gardetta -8,5 gradi.

In valle Stura -4 gradi nella stazione di Vinadio San Bernolfo, - 5 gradi più in basso a Neiraissa, poco sotto i -4 gradi a Demonte. In valle Gesso a Valdieri temperature in picchiata questa mattina con -6 gradi.