Piasco, la montagna torna grande protagonista dal 19 al 21 gennaio

La Companìa Quat Pass della Polisportiva Piaschese, in collaborazione con la Commissione Cultura del Comune di Piasco, propone la decima edizione di “Montagne Nostre”: appuntamento ormai consueto per gli amanti della montagna che si terrà nella Sala Polivalente di Piasco.

Giovedì 19 alle 20.30 apre la rassegna Simone Aime che presenta il libro “DIGA DEL CHIOTAS”, storia del cantiere nell’alto Gesso raccontata da chi ci ha lavorato.

Proseguiremo la serata con “SELVAGGIO BLU”, il trekking più impegnativo ed originale d’Italia tra una natura aspra e paesaggi mozzafiato sospesi tra il mare ed alte pareti rocciose, lo hanno percorso per noi Ivan Tallone e Elio Silvestro.

Venerdì 20 gennaio sempre alle ore 20.30 nella seconda serata di Montagne Nostre, Andrea Anzetti e Federico Massa presentano il loro film “OLTRE IL CONFINE, LA STORIA DI ETTORE CASTIGLIONI”, uno tra i più famosi alpinisti italiani, medaglia d’oro per merito alpinistico e apritore, nel 1936, nelle nostre zone di un paio di notevoli itinerari nel gruppo Castello-Provenzale.

Proseguiremo la serata con l’intervento di tre guide alpine nostrane, Nino Perino, Gigi Garro e Sergio Savio per raccontaci la loro avventura fatta di viaggio e arrampicate partendo dall’alta Valle Maira a bordo di un piccolo trattorino agricolo per arrivare alle falesie francesi del Verdon.

Sabato 15 gennaio sempre alle ore 20.30 ci attende l’ultima serata di Montagne Nostre con la presentazione del libro di Irene Borgna “IL PASTORE DI STAMBECCHI – Storia di una vita fuori traccia”. Vita e aneddoti di Louis Oreiller, classe 1934, trascorsi e vissuti a Rhémes di Notre Dame in Valle d’Aosta.

Nella seconda parte della serata, alcuni rappresentanti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico delle sezioni di Saluzzo e Cuneo apriranno una finestra sulla loro attività di soccorritori e su come prevenire le situazioni di pericolo per chi frequenta le terre alte e non solo.

Domenica 22 gennaio alle ore 17 con il contributo del gruppo Cinema della Pro Loco di Piasco ed in occasione della 10^ edizione della rassegna, proiezione del film “LA PANTERA DELLE NEVI”.

Un programma ricco e vario che la Compagnia Quat Pass si augura possa soddisfare il vasto pubblico. Ingresso libero.

Durante le serate sarà possibile scoprire le prossime attività programmate dalla Compania Quat Pass per l’anno 2023 e provvedere in loco al tesseramento, adempimento che sarà possibile effettuare anche venerdì 27 gennaio 2023 presso i locali della palestra comunale dalle ore 20.30 in poi.