Malore fatale sulla tangenziale di Torino, muore autotrasportatore di Corneliano d’Alba

Un malore improvviso, accusato mentre era alla guida del suo camion. Così, nella giornata di ieri, lunedì 16 gennaio, ha perso la vita il 52enne Massimiliano Pozzo, autotrasportatore di Corneliano d’Alba, rinvenuto privo di vita ai piedi del mezzo pesante che stava guidando lungo la tangenziale di Torino, diretto a Milano per una consegna.

Il fatto è accaduto all’altezza di Orbassano. L’uomo ha probabilmente fatto in tempo ad accostare, fermare il mezzo nella corsia d’emergenza e a scendere dalla cabina, ma non ha avuto il tempo di chiedere aiuto.



La salma è stata composta presso la camera mortuaria del cimitero di Piossasco, in attesa dei funerali che si celebreranno alle ore 15 di giovedì 19 gennaio, nella parrocchia dei Santi Gallo e Nicolò di Corneliano. Nella stessa parrocchiale è fissato il rosario di preghiera, alle ore 20.30 di domani, mercoledì 18 gennaio.



Il 52enne lascia la moglie Maryline, i figli Gioele e Christian, la madre Giovanna e la suocera Christiane, i cognati con le rispettive famiglie.