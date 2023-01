Saluzzo, il bilancio del 2022 della Polizia locale

Rilievi in caso di incidenti stradali e ricostruzione della dinamica, verifiche in occasione dei mercati, prevenzione di reati ambientali. Sono solo alcuni dei numerosi ambiti operativi della Polizia locale di Saluzzo che traccia un bilancio dell’attività del 2022.

L’anno scorso, a ottobre, il corpo dei vigili del Comune di Saluzzo è stato interessato dal cambio al vertice con il pensionamento di Bruna Gerbaudo e con il ritorno in servizio di Fulvio Senestro, che era a Manta, Comune con cui è stato sottoscritto un accordo per la gestione associata del servizio (patto che comprende anche Lagnasco).

Sono 13 gli agenti in forza al comando saluzzese, di cui due inseriti nel 2022. Dispongono di tre auto di servizio, una delle quali con motore elettrico. Molte risorse, nell’anno appena concluso, sono andate per l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti e dei reati in materia ambientale, in particolare per il rispetto delle disposizioni per la raccolta differenziata “porta a porta”.

“Questi servizi – dice Senestro – sono stati affiancati a iniziative del Comune di Saluzzo e del Consorzio “Sea” per sensibilizzare i residenti, con volantini e materiale informativo, tradotto anche in 5 lingue, distribuito nelle zone dell’abitato dove si sono verificati i maggiori problemi in termini di raccolta dell’immondizia”.

Gli agenti saluzzesi sono intervenuti 26 volte per assistenza dopo incidenti stradali, lavoro che prevede anche i rilievi e la ricostruzione successiva della dinamica.

Nel comando saluzzese è presente la centrale operativa dove si possono utilizzare e visionare le immagini delle 203 telecamere di videosorveglianza distribuite nei punti sensibili in tutta la città (è prevista l’installazione di nuovi “occhi elettronici” già quest’anno, per implementare ancor di più la rete). Questa attività ha permesso l’individuazione dei responsabili di 33 atti di vandalismo e danneggiamento.

Sono 108 i mercati e le fiere in cui c’è stata la presenza dei vigili per assegnazione di posti, verifiche e controlli su licenze e documenti. In totale, 540 le ore dedicate alla vigilanza sul commercio e pubblici esercizi.

Da ottobre una pattuglia è stata presente in 10 fine settimana per il servizio di assistenza e vigilanza in centro di sera e di notte. Sono state circa 980 le ore relative al servizio di viabilità e vigilanza per le scuole cittadine.

E' affidato alla vice comandante Maria Grazia Pallo il nucleo di Polizia giudiziaria che si occupa di indagini per conto della Procura e di segnalazioni di reati ai magistrati, oltre che di interrogatori e accertamenti.

Numerosi i controlli e gli accertamenti effettuati nei cantieri per verificare il rispetto delle norme in ambito di vigilanza edilizia, con 87 ore dedicate.

“Il mio incarico a Saluzzo – afferma il comandante Senestro – è iniziato solo negli ultimi mesi del 2022. Ho ereditato dalla collega Bruna Gerbaudo, che ringrazio per il lavoro svolto, un corpo efficiente e preparato e da quando sono entrato in servizio, visto che dirigo anche gli agenti di Manta e Lagnasco, ho avviato un’azione per rendere più efficaci i nostri interventi. Il vigile urbano, o agente di polizia locale, è per definizione vicino ai concittadini e punto di riferimento quando si gira per le strade. L’obiettivo è che i poliziotti saluzzesi lo siano sempre di più e in questo 2023 continueremo a operare in quella direzione. Approfitto per un sincero ringraziamento al personale del mio corpo municipale, alle altre forze di polizia presenti sul territorio per la collaborazione e ai tanti volontari per il supporto”.