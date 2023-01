Savigliano, al vaglio l'autopsia del tuttofare de La Sirenetta: "Esclusa la morte violenta per cause esterne"

Seppur in un primo momento annunciata – prima per la mattinata di lunedì e poi per quella di oggi, martedì 17 gennaio – l’autopsia su Costantin Ungureanu, il cittadino rumeno classe 1979 recuperato senza vita dalle acque del lago artificiale del parco ‘Green Village La Sirenetta’ di frazione Solere a Savigliano, potrebbe non essere realizzata.



A darne notizia il maggiore Luca Giacolla dei carabinieri di Savigliano, che sottolinea come il tutto sia ancora “al vaglio del magistrato: il medico legale ha escluso del tutto la possibilità di una morte violenta e per cause ‘esterne’. L’arresto cardiocircolatorio fatale è probabilmente da ascriversi a un malore improvviso, oppure a un incidente”.



Trovano insomma conferma le prime ipotesi degli inquirenti, basate sul fatto che all’atto del recupero – realizzato dalle squadre di Saluzzo e Savigliano dei vigili del fuoco, assieme al nucleo sommozzatori di Torino - il corpo non presentava segni di violenza esterna.



Ungureanu era da anni alle dipendenze della proprietà de ‘La Sirenetta’: proprio lo staff ha lanciato l’allarme alle forze di soccorso. Gestiva le piccole imbarcazioni e gli attrezzi acquatici destinati ai clienti, oltre al parco giochi per i bambini e le strutture gonfiabili. Non aveva parenti in Italia; i carabinieri – stante a quanto riportato, ancora da Giacolla – hanno informato il consolato rumeno dei fatti e richiesto un contatto con i parenti prossimi dell’uomo.