Sulla tangenziale di Bra a 163 km all’ora: multa da 800 euro e ritiro della patente per un 26enne

Nel corso dell’ultimo fine settimana, tra venerdì 13 e domenica 15 gennaio, la Polizia Stradale di Cuneo, anche attraverso i propri reparti dipendenti di Mondovì, Saluzzo e Bra, ha svolto servizi di controllo della velocità su strade e autostrade di competenza mediante l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche quali autovelox e telelaser.



Grazie all’utilizzo di quest’ultima apparecchiatura, che consente la contestazione immediata delle violazioni, sono state ritirate 10 patenti di guida in quanto l’eccesso di velocità rilevato era superiore di oltre 40 km orari il limite massimo consentito.



In particolare, nel corso di un servizio di controllo della velocità, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Saluzzo ha sanzionato un cittadino italiano del 1997, residente in provincia di Cuneo, che a bordo della propria autovettura percorreva la tangenziale di Bra alla velocità di 163 km/h, superando di oltre 70 km/h il limite di velocità massima consentita, che in quel tratto è di 90 km all’ora.



Per lui è scattata una multa superiore a 800 euro, oltre al ritiro della patente di guida per un periodo che potrà arrivare fino a un anno e la decurtazione di 10 punti dalla stessa in quanto ricadente nella fascia sanzionatoria prevista per chi supera i limiti di oltre 60 km/h.



In altri casi le velocità rilevate si sono attestate tra i 140 e i 150 km/h.

Inoltre, sono state elevate 12 sanzioni accertate tramite telelaser e 22 tramite autovelox.



Tale attività, per la Polizia Stradale di Cuneo, si inserisce nell’ambito delle iniziative per la prevenzione dell’incidentalità stradale, le cui cause sono riconducibili spesso alla velocità eccessiva. I controlli proseguiranno con servizi mirati sulle strade della provincia.