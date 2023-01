Un teatro in mezzo ai libri: quattro spettacoli alla Biblioteca 0-18 di Cuneo

Pronti ai blocchi di partenza per la Rassegna Un teatro in mezzo ai libri, Teatro per i più piccoli, che come di consueto, si svolgerà nel salone della Biblioteca 0-18 a Cuneo dal 28 gennaio al 25 febbraio 2023.

Uno spazio accogliente e colorato, e tematiche leggere e profonde al tempo stesso, per accogliere bambine e bambini in uno momento della loro crescita così delicato e sensibile. Sotto la Direzione Artistica della Compagnia Il Melarancio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale, si propongono quattro spettacoli scelti nel panorama italiano di teatro per la prima infanzia.

Per ogni data sono disponibili 59 biglietti acquistabili on-line tramite il sito: https//ticket01.comune.cuneo.it

I restanti 40 biglietti si acquistano direttamente presso la biglietteria in Biblioteca 0-18 ( Via Santa Croce 6 – Cuneo) a partire da 1 ora prima della rappresentazione (quindi dalle 16,30).

Ingresso euro 4,00

Gratuito sotto i 12 mesi

Calendario:

Sabato 28 Gennaio 2023 – ore 17,30

Compagnia Delle Ali Teatro

“Cosa c’è…? “

Età consigliata dai 18 mesi

Sabato 11 Febbraio 2023 – ore 17,30

Compagnia Schedia Teatro

“Rose nell’insalata“

Età consigliata dai 2 anni

Sabato 18 Febbraio 2023 – ore 17,30

Compagnia Pandemonium Teatro

“Le avventure di signor Bastoncino”

Età consigliata dai 3 anni

Sabato 25 Febbraio 2023 – ore 17,30

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani

“Quadrotto, Tondino e la luna”

Età consigliata dai 3 anni

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini).

Per informazioni:

Officina Residenza Teatrale per le nuove generazioni

Piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo

0171/699971

www.melarancio.com - biglietteria@melarancio.com

Biblioteca 0-18

Via Santa Croce, 6 – Cuneo

0171 444641

bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it