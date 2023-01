Anche in Granda il nuovo corso del PD 'parte da noi': ecco i nomi che sostengono Schlein alle primarie

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che alcuni esponenti del Partito Democratico della Granda hanno prodotto, in vista dell'appuntamento congressuale del partito, per sostenere Elly Schlein come sua guida.



I firmatari: Pierluigi Balbi, Daniela Bedino, Luca Bessone, Ughetta Biancotto, Marinella Candido, Massimiliano Caramazza, Claudia Carli, Antonio Ciaramella, Aurelio Cosio, Erica Cosio, Mimmo Formicola, Franca Giordano, Patrizio Isaia, Carla “Santina” Isoardi, Aurora Kokici, Ruggero “Igor” Lanzo. Patrizia Manassero, Mauro Mantelli, Pino Pagano, Giancarlo Ramonda, Giacomo Satta, Gianluca Verlingieri e Bruno Viel.



***



Siamo un gruppo di cuneesi che intendono appoggiare la candidatura di Elly Schlein a Segretaria Nazionale del Partito Democratico.



Crediamo che il più grande partito riformista e progressista del nostro Paese potrà superare la crisi di identità in cui versa attualmente soltanto se saprà porre al centro della sua azione e dei suoi valori la giustizia sociale e la giustizia ambientale, ponendosi quali obiettivi primari la lotta alle disuguaglianze e alla precarietà sociale, sanità e istruzione pubblica di qualita’ accessibili per tutti, il diritto alla casa, la transizione ecologica e quella digitale, i diritti civili, la tutela dei bisogni di tutte e tutti.



Pensiamo che quella di Elly Schlein sia la migliore tra le candidature in campo per riuscire a riavvicinare i tanti delusi che negli ultimi anni si sono allontanati dal Partito Democratico, dando vita ad un partito rigenerato, che parta dagli iscritti, dai circoli, gestito in maniera plurale, collegiale e trasparente in tutte le sue articolazioni, anche attraverso il rinnovamento della classe dirigente, e capace di dialogare con le realtà associative, sindacali e civiche che costituiscono la linfa vitale della vita democratica.



Siamo un gruppo di semplici simpatizzanti e amministratori locali, iscritti di lungo corso e neoiscritti, accomunati dal pensiero che il nuovo corso del Partito Democratico “Parte da noi”. Diamo appuntamento a chiunque voglia contribuire al dialogo e al confronto per la data di martedì 24 gennaio, alle ore 20.45, presso la sede del Partito Democratico di Cuneo, in via Roma n. 56.