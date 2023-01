Saluzzo, incontro di Azione-Italia Viva con i deputati Costa e Marattin

Azione e Italia Viva (Terzo polo), organizzano per lunedì 23 gennaio un incontro con i deputati Luigi Marattin ed Enrico Costa.

L’appuntamento è a Saluzzo alle ore 18 nei locali dell’Interno 2 di via Martiri della Liberazione 2.

“È un’opportunità importante – spiegano i segretari provinciali Andrea Vassallo e Francesco Hellmann - per un primo confronto politico a pochi mesi dall’insediamento del Governo Meloni e per analizzare alcuni temi che interessano il Saluzzese, dal settore agricolo e agroalimentare a quello manifatturiero”.

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere il percorso della federazione tra Azione e Italia Viva, che anche in provincia di Cuneo sta per muovere i suoi primi passi.