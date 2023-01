Casteldelfino ha la sua colonnina per la ricarica delle auto elettrica

Dopo sette lunghi mesi di attesa il contatore Enel per la ricarica della colonnina auto è stato allacciato: dal 1° gennaio scorso, pertanto, le auto elettriche trovano nella capitale della Castellata un altro punto di rifornimento.

La durata della concessione alla gestione dell’impianto all’Iscat è di 15 anni dalla data di attivazione, al termine della quale, in caso di mancata proroga, la ditta installatrice dell’impianto dovrà provvedere al ripristino dei luoghi. La concessione prevede che, per un periodo iniziale di anni 5, presso la colonnina sia garantita la ricarica elettrica gratuita per i mezzi di proprietà comunale.

In mancanza di informazioni più precise da parte dell’Iscat, durante il tempo di ricarica dell’auto, a due passi dalla colonnina l’utente potrà prendere un caffè presso i due esercizi pubblici “Lou Risto Negosi de la Vilo" e il “Bar Tavola Calda Da Bepi”, dove si potrà fermarsi a pranzo o a cena per gustare il tipico piatto locale delle Raviole de la Vilo, disponibile anche presso tutti gli altri esercizi del capoluogo e delle borgate.

Domenico Amorisco, sindaco di Casteldelfino, dichiara: "Con questa colonnina abbiamo creato per la popolazione di Casteldelfino un servizio che anticipa il futuro in previsione dello stop delle auto a benzina o diesel negli anni che seguiranno e per la popolazione turistica un servizio per quella parte che è già nel futuro con le auto a trazione elettrica. Ma non ci siamo fermati solo a questo, perché abbiamo scelto per la colonnina un posto nel cuore del paese dove, è il caso di dirlo, si può coniugare l’utile del rifornimento al dilettevole del gusto del palato senza però trascurare una visita al museo 'en plein air' di arte sacra “Santi del Popolo”, all’Area naturalistica per bambini e alla Rivisitazione di San Francesco, che parla al lupo e agi uccelli a un tiro di schioppo dalla colonnina”.