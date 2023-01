A Fossano tornano gli appuntamenti del GDR World Cafè

Proseguono anche nel nuovo anno le attività del GDR World Cafè, realtà provinciale che si propone di unire i vari gruppi e le varie associazioni dedite al gioco di ruolo non solo per, concretamente, praticarlo ma anche per discuterlo e analizzarlo.



Dopo la – più che partecipata – giornata di ‘gioco di ruolo libero’ tenutasi a Fossano, nella sede del gruppo ‘I Guardiani del Warp’ in cascina Sacerdote, lo scorso 11 settembre, ora il GDR World Cafè ripropone un incontro teorico sul gioco di ruolo. Un appuntamento aperto a qualunque giocatore e appassionato, incentrato sul meccanismo delle ‘prove’, il lancio di dadi vero e proprio.



L’appuntamento è per domenica 29 gennaio, alle ore 15, appunto in cascina Sacerdote a Fossano.