Alba nello spot con Del Piero per la nuova maglia della Nazionale di calcio [VIDEO]

Le Langhe ancora protagoniste sugli schermi di Tv e social, in questo inizio d’anno, dopo i diversi servizi dedicati loro da trasmissioni su reti nazionali – su UnoMattina e Tg2, tra gli altri –, o col video che l’artista torinese Willie Peyote ha girato presso le cantine Ceretto ( qui ).

La loro capitale ora vi compare in uno spot che la Federazione Italiana Giuoco Calcio e Vivo Azzurro, la community ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio, hanno realizzato in collaborazione con Adidas, il colosso dell’abbigliamento sportivo, sponsor tecnico della Nazionale.

Occasione, il lancio della nuova divisa azzurra, appuntamento salutato col minuto e poco più di girato che vede protagonista l’ex campione del mondo 2016 e bandiera della Juventus Alessandro Del Piero, da sempre testimonial del marchio tedesco.

Lo spot, il cui titolo "La ricerca - Pronti a entrare in una nuova era" sembra evocare in qualche modo l’epica del tartufo, ha inizio in un paesaggio boschivo che la sovraimpressione indica come "Alba, Piemonte", per poi spostarsi nell’ambientazione di un campetto di allenamento in quel di Roma.

"Dicono che il futuro appartenga ai giovani, ma la passione non ha età. Vai dove ti porta. Che tu lo voglia o meno devi andare avanti. Fortunatamente però la strada continua e guarda al futuro", recita il parlato col quale l’ex numero 10 bianconero accompagna le immagini, prima che nello spot la scena venga occupata dal portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma e dal cantante Blanco, che di Alba fu peraltro ospite nella scorsa estate, per il concerto andato in scena in occasione di Collisioni 2022.