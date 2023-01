Costigliole Saluzzo celebra i 100 anni di Maddalena "Seconda" Gili

Nata alle 13.30 del , Maddalena Gili studiò da sarta e, concluso l’avviamento, si ritrovò nel pieno della guerra. Per anni con la madre si dedicò al lavaggio delle uniformi dei soldati impegnati al fronte, in particolare quelli del Battaglione Saluzzo. "Spesso arrivavano piene di pidocchi e dovevamo bollirle a casa. Poi le sciacquavamo nel bedale nei pressi del cimitero e non badavano alle temperature: in pieno inverno, piegate sulla riva, è capitato anche di rompere il ghiaccio per ricavare l’acqua con cui strigliare le divise", racconta.