Giovedì al cinema Lux di Busca l’attrice Thony

Giovedì 19 gennaio alle ore 21 per gli Schermi d’autore del circolo culturale cinematografico Méliès, in occasione della proiezione del film “Settembre”, sarà ospite al cinema Lux Thony, pseudonimo di Federica Johanna Victoria Caiozzo, cantautrice e attrice, nata a Palermo nel 1982.



“Settembre” è il film di esordio alla regia di Giulia Louise Steigerwalt, che è valso alla cineasta il Premio FICE come artista emergente. Ambientato nel mese del titolo, racconta la storia di tre persone che, un bel giorno, si rendono conto che la vita che stanno vivendo non è proprio quella che un tempo avevano desiderato e ideato. Ci sarà ancora tempo per realizzare i propri sogni?



Il film sarà proiettato anche al venerdì alla stessa ora secondo la formula della rassegna che presenta titoli di alto profilo nelle serate del giovedì e del venerdì con otto opere in abbonamento a 15 euro.



Dopo aver divulgato online i suoi brani ed aver cominciato ad esibirsi nel circuito dei locali nazionali, nel 2012 l’artista è portata sul grande schermo dal regista Paolo Virzì per la colonna sonora del film “Tutti i santi giorni”, che viene pubblicata nell'ottobre dello stesso anno con l'album “Birds”, e in cui interpreta anche il ruolo della co-protagonista Antonia. L'album, acclamato dalla critica, viene candidato per la miglior colonna sonora ai Nastri D'argento 2013 e si aggiudica il Ciak d’oro nella categoria "miglior canzone originale" per il brano del film “Flowers Blossom”; per la sua interpretazione riceve, nel 2013, la nomination al David di Donatello per la migliore attrice protagonista e al Globo d'oro alla miglior attrice. Si aggiudica inoltre il Premio FICE Federazione Italiana Cinema d'Essai come Miglior attrice esordiente e il Prix d'interprétacion féminine al Festival du cinéma italien di Bastia.



Nel 2015 è nel cast del film “Ho ucciso Napoleone" di Giorgia Farina, in cui interpreta un'avvocatessa nevrotica, e nel film “La notte è piccola per noi” di Gianfrancesco Lazotti, uscito nel 2016. Sempre nel 2016 viene annunciata l'uscita del suo nuovo progetto musicale dal nome MALIHINI formato insieme a Giampaolo Speziale, con la pubblicazione del primo singolo Waiting per l'etichetta londinese Memphis Industries. Nel 2017 entra nel cast della seconda stagione della serie “Tutto può succedere”, per cui compone anche dei brani musicali. Inoltre, riceve la nomination ai Nastri d'argento nella categoria Miglior canzone originale per “Donkey flyin' in the sky”, brano del film di Pif “In guerra per amore".



Nel 2018 è sul set di due film: “L’ospite" di Duccio Chiarini, e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti, con Pif e Renato Carpentieri, film per cui viene nominata come Miglior Attrice Protagonista ai Nastri d'argento 2019. Nel 2021 la sua canzone “Bloodless" appare nella colonna sonora della fiction "Le indagini di Lolita Lobosco”. Per la serie “Summertime” compone la canzone originale “The living I know”, pubblicata nel 2020 come singolo. Nel 2022 è nel cast di “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt, al fianco di Barbara Ronchi nel ruolo di protagonista.