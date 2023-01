A Cossano Belbo un corso per l'utilizzo dei defibrillatori

Lo Studio Scapolan di Santo Stefano Belbo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cossano Belbo, organizza un corso Blsd per l'utilizzo dei defibrillatori (Dae) e per conoscere le primarie ed essenziali manovre di rianimazione.

Il corso si terrà nei locali del salone polifunzionale di piazza Calleri a Cossano Belbo nelle date di sabato 11 febbraio e sabato 25 febbraio. Il corso è rivolto ad adulti e giovani oltre i 16 anni di età; ai partecipanti che lo superano positivamente, verrà consegnato l'attestato e il tesserino regionale.

"Ognuno può iscriversi a una delle due date disponibili, al mattino o al pomeriggio", afferma Creso Scapolan, formatore dell'omonimo studio".

Il corso ha la durata di 4 ore per coloro che lo seguono la prima volta o che hanno l'attestato scaduto, 2 ore per coloro che intendano effettuare solo il rinnovo dell'attestato ancora valido.

Il corso prevede una parte teorica e una pratica. Un'abilitazione importante per sportivi e gestori di associazioni sportive e di volontariato, ma soprattutto un'opportunità importante per tutta la popolazione.

Il corso si rende necessario anche per coloro che intendano rinnovare l'attestato ottenuto in precedenti corsi, la cui durata è limitata ai due anni.

"Il corso è aperto anche agli abitanti dei comuni limitrofi", aggiungono dall'Amministrazione comunale.

Nel concentrico del paese langarolo, in passato, sono stati posizionati tre dispositivi Dae ovvero defibrillatori di pronto intervento che possono essere utilizzati dal personale medico-paramedico e da coloro che abbiano frequentato il corso con relativo attestato.

I dispositivi sono di estrema importanza in caso di arresto cardiaco, in attesa dei mezzi di soccorso. Negli anni scorsi, dopo la loro installazione, sono stati organizzati a Cossano, diversi corsi, a cui hanno partecipato quasi 80 cittadini che hanno ottenuto l'attestato di frequenza dopo aver superato la prova pratica.

Altre meritevoli iniziative sono già state organizzate in passato, ad esempio coi bambini delle scuole elementari, grazie all'interessamento di aziende del territorio.

Se si renderà necessario, saranno organizzate nei mesi a venire, altre sedute del corso di formazione, in date che verranno stabilite prossimamente e che saranno comunicate e opportunatamente divulgate. Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio.