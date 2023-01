Adottato un nuovo logo per l'Azienda Cuneese dell'Acqua

Nuovo logo per Acda Spa che ha adottato anche la brand identity. Entrambi sono stati presentati all’Assemblea dei Soci del 13 dicembre scorso.

Nel logo l'azienda viene rappresentata attraverso la sintesi di un segno grafico fortemente riconoscibile come quello dell’onda, rivisto in chiave contemporanea, semplificato ed allo stesso tempo fortificato da una composizione geometrica basata sulla continuità dei moduli.

La fonte che costituisce il logotipo Acda è stata completamente costruita da zero, utilizzando come modulo di base quello del marchio (l’onda). Le quattro lettere si alternano in una composizione tipografica che diventa anch’essa segno attraverso forme fluide e morbide. L’asta orizzontale della lettera ‘A’ viene abolita per essere sostituita dal tratto sinuoso dell’onda.

Non ci sono angoli retti, né spigoli, né forme rigide. Tutto riconduce a un liquido duttile, che trasforma e si trasforma. Una forma essenziale, armonica e importante. Come l’acqua. E come l’energia.

“Ogni azienda è di fatto un brand, nello specifico il nostro non si concentra su una vendita ma sulla gestione di un bene pubblico, al servizio di tutti - dichiara Giuseppe Delfino, Amministratore delegato di Acda Spa -. Viviamo una stagione foriera di difficoltà – idrica e non solo – e ci dobbiamo equipaggiare con una comunicazione più diretta tesa ad arrivare al maggior numero di utenti per promuovere comportamenti più consapevoli e rispettosi della risorsa e delle difficoltà nel gestirla.

È un approccio con atteggiamenti sensibili che tendono a garantire un futuro, un Pianeta migliore di quello che abbiamo ereditato. È un dovere che abbiamo rispetto ai nostri figli ed alle prossime generazioni”.