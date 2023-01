Centri incontro anziani di Alba: aperte le iscrizioni per i soggiorni primaverili a Diano Marina

I Centri d’incontro per anziani del Comune di Alba organizzano soggiorni marini rivolti alla terza età con lo scopo di favorire momenti di integrazione e socializzazione tra i partecipanti e offrire un’occasione di svago e recupero psico-fisico.

I soggiorni si svolgeranno sulla riviera ligure, a Diano Marina, dall’11 al 21 aprile e dal 3 al 13 maggio all’hotel Splendid (struttura a tre stelle), che si trova in una zona tranquilla con possibilità di sistemazione in camere singole o matrimoniali/doppie.

Il costo a persona per un totale di 10 giorni in pensione completa è pari a Euro 550 per il primo turno ed a Euro 580, con incluso l’accesso alla spiaggia con sdraio, ombrellone e spogliatoio, per il secondo turno. Sono previsti supplementi per le camere singole o matrimoniali uso singola.

Per Informazioni: tel. 0173 292272 / 292247

Prenotazioni:esclusivamente il mercoledì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 presso Ufficio Anziani del Comune di Alba – Via G. Govone n. 11