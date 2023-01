Numeri in crescita e nuove assunzioni per l'Ascom Bra

L’Ascom di Bra chiude un anno molto positivo: sono infatti sempre di più le imprese del territorio che individuano nell’associazione commercianti un punto di riferimento qualificato per ricevere consulenza, assistenza e supporto nello sviluppo.

Sono molti i nuovi servizi messi a disposizione, migliaia le ore di consulenza erogate tramite professionisti esperti, 2.000 le imprese assistite e più di 100 i componenti dell’organico, tra dipendenti e collaboratori.

Per seguire in modo mirato alcuni servizi innovativi sono state assunte nuove persone, in particolare giovani neolaureati nelle varie specializzazioni.

L’Ascom mette quindi in campo competenza, impegno e serietà, oltre a 5 dottori commercialisti, due consulenti del lavoro, architetti e altri professionisti esterni.

A fianco dei servizi storicamente offerti quali i servizi contabili, fiscali, amministrativi e in materia di lavoro e di formazione, se ne stanno sviluppando di nuovi legati ad esempio alla finanza agevolata, alla sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria, al marketing, grafica e comunicazione e alla digitalizzazione e innovazione.

Tante sono state le iniziative realizzate nel corso del 2022, in particolare sono state costituite e avviate nuove società tra le quali Symed per la Medicina del Lavoro, una nuova società per la sicurezza nei luoghi di lavoro, il trasferimento del coworking-brainworks in nuovi e attrezzati locali, la quasi ultimazione del nuovo Poliambulatorio per le visite mediche specialistiche con particolare attenzione verso gli associati.

Sono stati realizzati incontri, convegni tra i quali citiamo, in primavera, l’evento in collaborazione con Cribis, “Lo stato di salute delle imprese - La ripartenza tra incertezze e prospettive - Presentazione dello studio e delle analisi sulla situazione economica delle imprese in Provincia di Cuneo”, in autunno l’evento dedicato alla riforma del terzo settore e tante tante altre iniziative.

Sottolinea il direttore Luigi Barbero: “L’Ascom di Bra oggi, oltre a rappresentare un punto di riferimento per una fitta e articolata rete di servizi, è costantemente al fianco degli imprenditori, per assisterli in ogni esigenza a 360 gradi, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. Siamo molto soddisfatti dei risultati e dei traguardi raggiunti nel 2022, ma abbiamo tanti progetti, programmi ed iniziative che vedranno la luce nel 2023 e che rafforzeranno ulteriormente il ruolo dell’Ascom nei confronti delle imprese del territorio. Ad esempio, quest’anno ci occuperemo delle comunità energetiche, svilupperemo servizi sempre più mirati e di alto profilo in materia di consulenza economico aziendale, marketing e comunicazione, digitalizzazione ed innovazione e soprattutto affiancheremo le imprese in difficoltà attraverso nuovi strumenti di carattere finanziario e organizzativo”.

Anche il presidente Ascom Giacomo Badellino, rimarca l’importanza di far parte di un gruppo solido e serio come quello di Ascom Bra, affinché le imprese non si trovino da sole: “Stiamo vivendo un periodo di crisi, ma essere parte della grande famiglia Confcommercio garantisce maggior tutela, maggiori opportunità e maggiori prospettive di sviluppo”.

Giacomo Badellino, presidente dell'Associazione Commercianti braidese

Il direttore Luigi Barbero