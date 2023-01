Spumante Nebolè: scopriamo quest’eccellenza piemontese

Il Piemonte, si sa, è una regione ricca di storia e di blasone per quel che riguarda le produzioni enologiche: le opportunità di scelta, tutte di qualità, sono tantissime per quel che riguarda i vini, ma non solo, perché anche gli spumanti sanno rivelarsi speciali.

Un degno esempio è senz’altro lo spumante Nebolè, un prodotto tipicamente piemontese molto conosciuto ed apprezzato anche oltre i confini nazionali che è riuscito ad aggiudicarsi diversi importanti riconoscimenti. Andiamo subito a scoprirlo.

Spumante prodotto dal vitigno Nebbiolo, rigorosamente con metodo classico

Se si parla dello spumante Nebolè bisogna sottolineare anzitutto che esso è prodotto con il Nebbiolo, celebre vitigno a bacca nera molto frequente in Piemonte da cui si ricavano tanti altri importanti vini regionali di fama nazionale ed internazionali quali il Barolo e il Barbaresco, senza trascurare altre produzioni in cui il Nebbiolo non è in purezza come è nel Nebolè e negli altri vini citati.

Il Nebolè è prodotto rigorosamente con il cosiddetto méthode champenoise, quello che oggi viene definito “metodo classico” e che è descritto nel dettaglio nella pagina dedicata allo champagne Dom Perignon dell’e-commerce VinoPuro: come si può leggere, esso fu inventato dal monaco benedettino Pierre Pérignon nel lontano Seicento.

La zona di produzione del Nebolè contribuisce a definire l’identità di questo spumante: le uve, infatti, provengono da vitigni di Nebbiolo particolarmente ricchi di minerali, avendo origine vulcanica, e situati ad un’altitudine di 400 metri, peculiarità che contribuiscono a conferire intensità alle sue caratteristiche organolettiche.

Il metodo di produzione dello spumante Nebolè

Particolare e laborioso è il suo processo di produzione: dopo la vendemmia, rigorosamente manuale, vengono effettuate la pressatura soffice e la fermentazione in vasche d’acciaio, utilizzando lieviti selezionati.

Dopo il periodo di affinamento si esegue una seconda fermentazione in bottiglia, come tipico del metodo méthode champenoise, e la sosta sui lieviti è piuttosto lunga, spaziando dai 42 ai 28 mesi; solo dopo questo periodo avviene l’imbottigliamento.

In quali occasioni consumare questo alcolico

Nebolè può essere consumato indifferentemente subito dopo la sua commercializzazione, o anche dopo averlo conservato in cantina per diversi anni, soluzione che gli consente di affinarsi in maniera ulteriore, a condizione che venga conservato in maniera corretta.

Lo spumante Nebolè sa essere una scelta ottima in qualsiasi occasione si desideri brindare, ma si tratta di un’etichetta eccezionale anche per accompagnare i pasti; gli abbinamenti più consigliati sono quelli con piatti di pesce, siano essi secondi o antipasti, o anche con dei finger food in un aperitivo raffinato.

Gli enologi consigliano di consumare questo spumante in dei bicchieri Ballon flute: tali calici sono perfetti per gli spumanti, in particolare per quelli prodotti con metodo classico, in quanto facilitano lo sviluppo delle bollicine, al contempo sono più ampi rispetto ai classici flute e ciò consente di apprezzare più a fondo le caratteristiche organolettiche della bevanda, caratteristiche che nel Nebolè, come detto, sono eccellenti.