Carrù, aperte le prenotazioni per la visita al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema

Una precedente visita a Sant'Anna In alto a sx. il compianto geom. Felice Boffa, già Sindaco di Piozzo

La Banca alpi Marittime ha risposto positivamente alla richiesta della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”di Carrù per rendere possibile la visita, in collaborazione con la Sezione ANPI locale, al “Parco della Pace” presso Sant’Anna di Stazzema, località in provincia di Lucca dove i nazisti barbaramente trucidarono, il 12 agosto 1944, 560 persone, quasi tutte anziani, ragazzi, donne e bambini anche di pochi mesi di vita.

L’Istituto Bancario metterà a disposizione un autopullman, consentendo così a giovani studenti e persone attente alla storia della Resistenza di poter recarsi in questo santuario del ricordo.

Un modo di far memoria, tutt’ora necessario, sulla vita democratica, che deve essere svolta nella piena libertà, nel rispetto delle norme che assicurano il pieno diritto delle fondamentali esigenze umane, lontano da ogni forma di discriminazione xenofobica e razziale.

La visita si effettuerà, partendo da Carrù (piazza Foro Boario), alle 8 di domenica 21 maggio. Chi è interessato può prenotarsi al numero 3331960253.