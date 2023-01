Domenica 29 gennaio a Busca la prima sfilata dei carri della Granda

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Carnevale di Busca, che ritorna in grande spolvero, grazie al gruppo dei volontari gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente Davide Marabotto, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca. La “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, che si appresta a festeggiare i 68 anni di storia, prevede da venerdì 27 gennaio a domenica 29 gennaio un ricco programma, con tre serate in musica, il pomeriggio dedicato ai bambini e la sfilata dei carri allegorici.



“Il Carnevale – dice il sindaco, Marco Gallo – è per Busca una festa molta attesa e seguita ogni anno da tanti concittadini e da migliaia di visitatori. Grazie al gruppo delle Maschere e a tutti gli Amici del Carlevè, la squadra dei tanti volontari buschesi che, con impegno e disponibilità porteranno l’allegria e i colori della festa mascherata fra di noi”.