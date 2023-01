L'amore in movimento: ERREBI organizza uno Speed Date a due e quattro ruote

ERREBI, concessionaria auto con sedi in Piemonte e Liguria, sta organizzando un evento unico per San Valentino: uno Speed Date a due e quattro ruote.

L’incontro al buio – nell’ambito del quale, in ciascuna delle sedi della concessionaria auto Errebi, avranno modo di conoscersi dieci uomini e dieci donne – si terrà lunedì 13 febbraio dalle 19.30. Giusto in tempo, nel caso scocchi la scintilla, per condividere la festa degli innamorati del giorno successivo. L'evento è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

"Il nostro lavoro, come diceva mio papà, è animato da lucida follia - sottolinea Stefano Borsello, amministratore delegato di Errebi - e con questa iniziativa abbiamo voluto celebrare la conoscenza di nuove persone con un connubio del tutto nuovo tra 'amore' e 'auto'. La concessionaria è un luogo essenzialmente di relazioni e vogliamo dare la possibilità a tutti di potersi conoscere in concessionaria e magari essere testimoni diretti di nuove coppie".

L'evento si svolgerà in diverse sedi Errebi: Torino, Asti, Alba, Alessandria in Piemonte e Genova e Albenga in Liguria. Ogni partecipante avrà la possibilità di conoscere dieci persone trascorrendo duecento secondi nei sedili anteriori di ciascuna vettura. A fine incontro ogni partecipante compilare un breve questionario di affinità di coppia e indicare eventuali preferenze.

In caso di affinità reciproca, ERREBI regalerà a ogni nuova coppia formatasi una cena a due e l’uso gratuito per un weekend di una vettura elettrica. Inoltre, sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo in concessionaria.

Insomma single, non avete scuse: ERREBI sta cercando proprio voi! Per ulteriori informazioni, regolamento e iscrizioni, visitare il sito https://fb.watch/i6qpqsw51W/.