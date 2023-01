L’energia di Marco Berry, protagonista e maestro al circolo magico Blink di Dronero 

“Per me dev’essere il perché ogni magia che faccio - ha detto Marco Berry. Nel suo sguardo un’evidente e bellissima emozione -. Dev’essere il senso e il significato di quello che intendo io per illusione. Il mio modo peculiare e la mia unicità. Questo per me è fondamentale, per le emozioni che mi trasmette e per quelle che desidero trasmettere al pubblico”.



A Dronero, venerdì 13 gennaio, presso il circolo magico Blink più felice del mondo, ha avuto inizio la prima di importanti serate rivolte ai soci e dedicate all’arte dell’illusione. Maestro, con una forza e un'energia uniche, l’artista Marco Berry.

Un viaggio alla ricerca del proprio essere mago, delle peculiari e uniche doti di ciascuno. Nel corso della serata, Berry ha fatto esibire alcuni dei soci, analizzando in modo costruttivo le esibizioni e dando ai maghi consigli utili per valorizzare al meglio il proprio personaggio nonché il proprio modo di meravigliare. Lezioni molto divertenti, interessanti, ma anche impegnative in cui tutti i maghi, di volta in volta, verranno coinvolti.

“Siamo orgogliosi di poterlo annoverare tra gli amici di Blink - commenta Giorgio Barbero, presidente del circolo magico -. Perché con grande disponibilità e affetto per il circolo, per la nostra attività, il nostro approccio magico, Marco Berry sarà nostro ospite per più serate nei prossimi mesi, mettendo a disposizione solo per i nostri soci la sua passione e la sua esperienza. Un privilegio raro di cui siamo grati e onorati.

La collaborazione con Berry non finirà qui, ma al momento non possiamo svelarvi di più. Abbiamo iniziato l'anno con grandi stimoli: siamo un circolo molto attivo e ci impegniamo costantemente per esplorare e diffondere tutte le sfaccettature dell'arte dell’illusione. In questi otto anni di attività, sono venuti a trovarci più di 100 maghi e artisti internazionali, vivendo emozioni incredibili! La nostra sede è un piccolo tempio magico che ne raccoglie la storia, seppur relativamente breve. Ogni occasione è buona per cercare e far vivere la meraviglia a tutti quelli che vengono a trovarci, illusionisti, “babbani”, ospiti, famigliari”.

Non solo per la nostra provincia ma anche per mondo magico, Blink sta diventando sempre più un punto di riferimento: tra i soci vi sono infatti riconosciuti e premiati professionisti. Una passione per la meraviglia che ripaga da tutti gli sforzi e che trova preziosa risorsa in quell’approccio amichevole, famigliare, semplice alla base del circolo.

Straordinario stupore! Continuano gli spettacoli di magia della rassegna Sim Sala Blink, che vede l’esibizione di artisti internazionali nei teatri di Dronero, Busca e Cuneo.

GLI APPUNTAMENTI

Il prossimo spettacolo sarà sabato 4 febbraio, alle ore 21, al teatro civico di Busca: protagonista la magia di Aurelio Paviato. Grandi illusioni, poi, sabato 18 marzo al teatro Don Bosco di Cuneo, con l’esibizione sul palco di Erix Logan e Sara Maya, in un doppio spettacolo (alle ore 17 ed alle ore 21). Concluderà la rassegna il Proff. Brustic, protagonista al teatro Iris di Dronero sabato 29 aprile alle ore 21.

Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.