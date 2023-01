A Saluzzo partecipata cerimonia per l’80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka

Come ogni anno un ricordo molto sentito. Le penne nere si sono ritrovate domenica 15 gennaio a Saluzzo per ricordare la Battaglia di Nowo Postojalowka, nel suo 80° anniversario, e commemorare il sacrificio degli alpini della Divisione Cuneense in Russia.

A rendere omaggio ai caduti in guerra nel gennaio del 1943, accanto al presidente Ana Monviso Piergiorgio Carena con molti del consiglio direttivo e alpini, presenti il vicesindaco Franco Demaria e il consigliere comunale Giorgio Ponso, il consigliere regionale Paolo Demarchi, autorità militari, Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentanze dell’Ana di Mondovi, Cuneo e Ceva, Pinerolo, l’ex consigliere nazionale di riferimento Ana Antonio Franza e l’attuale consigliere, il generale Giacomo Verda per il Gruppo Artiglieria Aosta e rappresentanze del Primo Reggimento Artiglieria da montagna di Fossano.

Più di 50 gagliardetti, tra cui una quarantina delle sezioni locali Ana Monviso, e molte le associazioni d'arma con i loro labari e vessilli, marinai, bersaglieri, avieri, fanti.

Dei circa 15mila soldati, 6mila della Granda, che si trovarono a dover combattere con temperature intorno ai 40° sotto zero, con scarso equipaggiamento, viveri e munizioni, pochi fecero ritorno in patria.

La cerimonia in ricordo della battaglia di Nowo Postojalowka si è svolta al monumento degli alpini in corso Giovenale Ancina e ha visto la sfilata dal monumento fino alla chiesa di Maria Ausiliatrice, dove è stata celebrata la messa.