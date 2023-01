Banca Alpi Marittime inaugura la filiale di Saluzzo

Verrà inaugurata con una cerimonia in programma nella mattinata di venerdì 27 gennaio la nuova filiale saluzzese di Banca Alpi Marittime.

Lo sportello è quello che l'istituto di credito carruccese ha allestito in piazza Cavour 8.



La Banca Alpi Marittime, in controtendenza rispetto a quanto avviene nel mondo bancario, ha infatti deciso di aprire una nuova filiale in quella che descrive come "una zona del nostro territorio molto importante, crocevia di più vallate con affaccio sulla pianura, con numerose famiglie e imprese operative in tutti i settori merceologici tipici delle nostre zone".



L’evento inaugurale prevede il taglio del nastro alle ore 11.30 e la benedizione dei locali e, a seguire, un piccolo rinfresco.