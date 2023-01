Tre aziende della provincia di Cuneo certificate per la valorizzazione dei propri dipendenti

Due a Savigliano e una a Verzuolo tra le aziende selezionate come Top Employer 2023. Si tratta di una certificazione che esiste dal 1991 e che ogni anno segnala, a livello mondiale, le realtà che si sono distinte nelle politiche rivolte al capitale umano delle aziende prese in esame.

Diversi i parametri presi in considerazione come la Steer and Shape, ovvero l’analisi delle strategie aziendali dalla prospettiva del dipendente, o la Unit, i temi che uniscono i dipendenti e che creano un senso di appartenenza all’organizzazione.

In particolare per le due realtà saviglianesi oltre al certificazione a livello nazionale (Top Employer Italy) è arrivata anche la Top Employer Europe 2023 e la Top Employer Global 2023.



"L’attenzione ai collaboratori è per Saint-Gobain uno dei capisaldi fondamentali e una pratica ben consolidata in ogni momento della nostra vita d’impresa. Da sempre siamo impegnati a valorizzare i nostri dipendenti, che sono indubbiamente il cuore nevralgico per lo sviluppo del Gruppo – ha commentato Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain in Italia. - Investire in formazione, aiutare ciascuno ad esprimere il proprio potenziale e creare le migliori condizioni di lavoro in tutti i nostri ambienti sono pratiche che perseguiamo costantemente e con il massimo impegno, puntando a migliorare ogni giorno”.