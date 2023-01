EYOF, massiccia rappresentanza cuneese nel team azzurro di biathlon

Ufficializzata la lista degli azzurrini che rappresenteranno l’Italia, per quanto riguarda le discipline FISI, alla sedicesima edizione invernale dell’European Youth Olympic Festival.

All' EYOF, in programma in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio, i migliori atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Provincia cuneese massicciamente rappresentata nel settore biathlon con ben quattro convocati sugli otto totali: Michele Carollo, Nicola Giordano, Carlotta Gautero e Fabiola Miraglio Mellano. Squadra completata da: Davide Cola, Adam Ferdick, Eva Hutter e Nayeli Mariotti Cavagnet.

La Federazione Italiana Sport Invernali potrà contare su un gruppo di 60 atleti (32 uomini e 28 donne).