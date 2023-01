Calcio: 19 nuovi arbitri per la sezione di Cuneo

Lo scorso weekend è stato di particolare importanza per la Sezione Arbitri FIGC di Cuneo.

Nella giornata di sabato si è tenuto il raduno di metà stagione per tutti gli arbitri sezionali: test atletici presso il Campo Sportivo di Confreria e quiz regolamentari nei locali sezionali, seguiti da una breve riunione per fare il punto della situazione e preparare i prossimi appuntamenti. E poi, nella mattinata di domenica, si sono tenuti gli esami per i nuovi arbitri. Lorenzo Spinelli e Matteo Cavallo, istruttori del corso, hanno portato agli esami ben 19 nuovi arbitri, quasi un record per la Sezione.

Tutti promossi dalla Commissione costituita tra gli altri dal Componente CRA Andrea Fusco e l’Osservatore arbitrale Alessandro Lanza.

Ecco allora i 19 nuovi arbitri che esordiranno nel mese di febbraio:

Alice Bertola, Amedeo Blanchi, Ismaele Chaibi, Luca Cucchietti, Alex Dadone, Matteo Dadone, Fabian Ferhati, Alessandro Folco, Nicola Garelli, Matteo Goletto, Orwa Hicham, Omar Maarouf, Michele Marino, Paolo Ribotta, Marco Robaldo, Luca Rosso, Pietro Rovera, Artjon Spahiu, Samuele Zurru.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Marco Angeli: “Siamo pronti per la ripresa dei campionati e l’arrivo di 19 nuovi ragazzi è davvero una manna per la nostra sezione. E’ il risultato di un lavoro certosino per promozionare la nostra attività, frutto di campagne social e contatti con tutte le scuole della provincia. Ne avevamo proprio bisogno dopo gli abbandoni nel periodo del covid. “