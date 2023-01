Calcio, Coppa Italia Serie D: finisce l'avventura del Bra, il Crema vince 3-1 e vola ai quarti

E' terminata agli ottavi di finale l'avventura del Bra in Coppa Italia Serie D.

Nella sfida che metteva in palio l'accesso ai quarti i giallorossi sono usciti sconfitti per 3-1 dal campo del Crema.

Padroni di casa per tre volte in gol nei primi 17 minuti di gioco (Spaneshi, Tosi e Gallo); rete della bandiera braidese di Daqoune a fine primo tempo.

Il Crema affronterà nel prossimo turno la Giana Erminio, capolista del girone D di Serie D del quale entrambe fanno parte.

L'eliminazione non inficia la stagione disputata sinora dal Bra, quarto in classifica nel girone A e capace di raggiungere per la prima volta nella sua storia gli ottavi di Coppa.