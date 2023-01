Sci alpino, Coppa del mondo: Gut-Behrami la più veloce nella prima prova di Cortina

Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Kira Weidle sono i tre nomi in cima alla classifica della prima prova della discesa femminile di Coppa del mondo a Cortina.

Una prima giornata di training caratterizzata dalla nebbia, che prima ha ritardato l’inizio di mezz’ora, per poi interromperla nuovamente poco prima dell’entrata in pista della numero 40, Michaela Heider.

La prova ha mostrato una solida Lara Gut-Behrami, prima con il tempo di 1’36″23, davanti alla statunitense Shiffrin per 16 centesimi e alla tedesca Weidle per 49. In casa Italia la migliore è stata Nadia Delago, decima a 1″09, con una prestazione di grande qualità sulla parte alta del tracciato, seguita a ruota da Elena Curtoni 11esima a 1″12.

Prova tranquilla per Sofia Goggia, 16esimo tempo a 1″69 da Gut-Behrami, ma con buonissimi tempi negli ultimi due parziali. Federica Brignone ha chiuso al 24esimo posto, seguita da Karolie Pichler 28esima, Nicol Delago 29esima, Laura Pirovano 35esima, Teresa Runggaldier 36esima, Elena Dolmen 37esima e Monica Zanoner 49esima.

Non hanno preso il via alla prova Marta Bassino e Roberta Melesi.

La squadra azzurra può schierare fino a nove atlete sia in discesa che in supergigante.

La seconda e ultima prova è in programma giovedì 19.