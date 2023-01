A Pian Munè si continua a sciare sui Tapis Roulant

Aspettando la neve più abbondante per tornare a sciare su tutte le piste, a Pian Munè si continua a sciare e divertirsi sui Tapis Roulant con le piste per gli sciatori principianti!

Due piste facili e perfette per fare le prime curve sugli sci, anche insieme ai maestri di sci della stazione che sono disponibili per lezioni private e di gruppo.

Prenotazione delle lezioni via messaggio whatsapp al numero 3489519106.

Anche la seggiovia continua ad essere aperta ogni e per la salita in quota dei Pedoni e va ricordata la promo del : seggiovia + pranzo in baita a 25 euro.