Agli Oscar 2023 anche il film animato con la braidese Giulia Bellunato?

Manca ancora parecchio al 12 marzo e alla serata di gala degli Oscar 2023, ma le previsioni degli esperti del settore fioccano ormai da diverse settimane. E nelle liste dei possibili film d’animazione nominati ufficialmente – soprattutto in quelle stilate da The Hollywood Report e Variety, tra le testate internazionali di grido per quanto riguarda il mondo dello spettacolo - ritorna spesso il titolo di ‘My Father’s Dragon’, film animato uscito su Netflix lo scorso 11 novembre che ha visto anche la collaborazione della disegnatrice braidese Giulia Sara Bellunato.



Dietro la creazione della pellicola animata la casa di produzione irlandese Cartoon Saloon, con cui Sara ha collaborato in periodo pandemico, dal novembre 2020 al febbraio 2022. Giulia aveva anche collaborato a un altro film animato uscito negli ultimi anni sulla principale piattaforma di streaming del mondo, ovvero l’ormai celebre ‘Klaus – I segreti del Natale’ (vincitore ai BAFTA 2020 e nominato agli Oscar nello stesso anno).



‘My Father’s Dragon’ non è stato nominato ai BAFTA di quest’anno, in arrivo a metà del mese prossimo, e proprio secondo le testate di settore il raggiungimento della nomination agli Oscar sembrerebbe essere quanto mai difficile: la ‘concorrenza’, quest’anno, appare particolarmente serrata (per non parlare dell’eventuale vittoria, probabilmente già nelle mani del ‘Pinocchio’ di Guillermo Del Toro). Ma da qui a marzo può essere che tutto cambi.



Staremo a vedere, insomma, tifando ovviamente per la nostra rappresentante provinciale. Che, sin dalla metà dell’anno sorso, sta già lavorando a una nuova serie animata prodotta proprio da Netflix.