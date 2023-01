Cuneo: alla libreria dell'Acciuga gli autori di 'Inverno liquido'

Mercoledì 25 gennaio alle 18 presso la Libreria dell'Acciuga in Via Dronero 1 a Cuneo si terrà la presentazione del libro "Inverno liquido, La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa" (ed. DeriveApprodi, 2023) con gli autori Maurizio

Dematteis e Michele Nardelli.



Interverranno all'incontro Sara Tomatis (Assessora alla Metro Montagna del Comune di Cuneo) e Nino Costantino (Fondazione Nuto Revelli).



Il libro prova a fare una fotografia delle piccole e medie realtà sciistiche di Alpi e Appennini che in questi ultimi anni hanno dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria legata al covid 19, con il cambiamento climatico e la crisi economica, fattori che hanno messo in luce l’estrema debolezza del modello economico legato al turismo dello sci da discesa sulle montagne. Ma quali prospettive di riconversione possono essere messe in campo nei centri vocati alla monocultura del turismo invernale? Quali possono essere le risorse attivabili? E quali gli attori e le reti che possono entrare in gioco?



In un lungo reportage dalle montagne italiane imprenditori, operatori e testimoni del mondo dello sci si raccontano, analizzano i fallimenti, spiegano i percorsi di riconversione, fotografano i sogni di rinascita.



Un variegato racconto polifonico, corredato da un'ampia rassegna di dati che ha nelle terre alte alpine e appenniniche uno straordinario e articolato laboratorio di una modernità costretta, causa il progressivo esaurirsi della neve, a fare i conti con i limiti che i cambiamenti climatici impongono alla logica degli investimenti che ne stanno alla base.