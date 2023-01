Circolazione sospesa a Racconigi, sul treno anche lo studente che non può sostenere l'esame universitario

E' tornato regolare già verso le 8 di questa mattina 18 gennaio la circolazione ferroviaria tra Racconigi e Carmagnola, sulla linea Cuneo-Torino.

Ad essere interessati dalla sospensione della circolazione, avvenuta nelle prime ore del giorno, attorno alle 4.30, i treni dei pendolari e degli studenti universitari.

L'intervento dei tecnici è stato tempestivo, ma ci sono volute comunque diverse ore per ripristinare la circolazione. L'ufficio stampa di RFI, contattato, ha comunicato di aver attivato il servizio dei bus sostitutivi, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, perché la pagina Facebook del gruppo TPL in Granda scrive il contrario: "Non si è potuto organizzare il servizio autosostitutivo".

Disagi e ritardi, quindi, per i pendolari e, in generale, per chi doveva raggiungere Torino. Tra questi uno studente universitario che non è riuscio ad arrivare all'università in tempo utile per sostenere un esame. Non il solo. Con lui altri suoi compagni di corso.

A scriverci un genitore sconfortato e arrabbiato.