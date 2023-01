Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì sfiora un'epica rimonta, ma saluta la Coppa Italia; Pumine sconfitte dalla Millenium Brescia solo al tie-break

Si è chiusa ai quarti di finale l'avventura della Lpm Bam Mondovì nella Coppa Italia Frecciarossa di serie A2. Sul campo della Valsabbina Millenium Brescia, le Pumine sono state superate per 3-2 e hanno detto addio alla competizione iridata. Un'uscita di scena a testa alta per le ragazze di Solforati, che sono andate a un passo da un'epica rimonta. Sotto 2 set a 0, le Pumine hanno risalito la china fino a giocarsi 3 match point.

A volare in semifinale alla fine sono state le leonesse di Beltrami, che si troveranno di fronte la Futura Busto Arsizio. L'altra semifinale vedrà invece la sfida tra la Roma Volley e la Itas Trentino. Match appassionante e spettacolare, quello andato in scena a Montichiari, ma tecnicamente non impeccabile. Tanti gli errori visti nel corso dell'incontro da entrambe le formazioni, alcuni grossolani e sicuramente evitabili. Diversi "scivoloni" anche da parte della coppia arbitrale, apparsa non all'altezza della situazione.

Alla fine la vittoria è andata alla squadra che ha sbagliato qualcosina in meno, quella bresciana, trascinata dai punti messi a segno dall'opposto Josephine Obossa (31). In casa Lpm sono stati 22 i punti messi a segno da un'ottima Clara Decortes. Da segnalare che le due squadre si incontreranno nuovamente domenica 22 gennaio alle ore 17, nel match valido per la 5^ giornata di ritorno della regular season.

PRIMO SET: Brescia parte di slancio e con Obossa al servizio va a condurre 2-0. La reazione delle Pumine non si fa attendere e dopo un break di quattro punti di fila la Lpm si porta in vantaggio. Squadre nuovamente in parità sul 6-6. La difesa monregalese è solida e Mondovì torna avanti sul 6-9. Come un film già visto arriva la rimonta delle padrone di casa. Brescia sul 14-12. Time out chiesto da coach Solforati sul punteggio di 16-13. Le Pumine non mollano e recuperano tre lunghezze. Sul 19-18 coach Beltrami chiama il time-out. Gli attacchi di Obossa sono una sentenza e la Millenium vola sul 22-19. Break a favore della Lpm, che cerca di restare aggrappata al set. Sul 24-22 arrivano due set-ball per le padrone di casa. L'attacco di Populini è respinto dal muro bresciano e la Millenium chiude subito il set sul 25-22.

SECONDO SET: Millenium avanti 2-0. Ace di Alice Pamio e padrone di casa sul 4-1. Le Pumine provano a recuperare lo svantaggio portandosi a una sola lunghezza dalle avversarie sul 7-6. Le ragazze di Beltrami ristabiliscono le distanze andando a condurre 13-10. Il tempo di tre azioni e la Lpm piazza un nuovo break che vale il 13-13. L'equilibrio permane fino al 18-18. Brescia torna a spingere e va a +2 sul 21-19. Time-out chiesto da coach Solforati. Pizzolato murata e Millenium vicina alla conquista del set sul 23-20. Due punti recuperati dalle Pumine e questa volta è Beltrami a interrompere il gioco per chiamare il time-out. Al rientro in campo arriva il punto che vale due set-ball. Obossa chiude subito i conti fissando il punteggio sul 25-22.

TERZO SET: Pumine avanti 2-4. Contro-break per le padrone di casa, che prima ritrovano la parità e poi il punto del 7-6. Invasione fischiata al Brescia ed Lpm sul 9-11. Nuovo break della Millenium, che mette a segno cinque punti consecutivi. Sul 14-11 coach Solforati chiama il time-out. Arriva la reazione delle Pumine, che ritrovano la parità. La panchina bresciana chiama il time-out quando il tabellone indica il punteggio di 17-18. Ace di Laura Grigolo e vantaggio monregalese sul 20-21. Le rossoblù spingono e volano sul 21-24. Al secondo tentativo arriva il muro di Decortes che mette il sigillo sul set, chiuso 22-25.

QUARTO SET: equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 3-3. Muro di Marika Longobardi e vantaggio monregalese. Sul 6-9 coach Beltrami chiama il time-out. Laura Grigolo esce dal campo dopo aver ricevuto una pallonata e al suo posto rientra Alessia Populini. Ace di Clara Decortes. Buon momento per le Pumine, che tentano un accenno di fuga andando a condurre 9-13. Free-ball concretizzata da Populini ed Lpm a +5. Brescia accorcia, anche grazie a una svista arbitrale. Grande equilibrio e Puma che mantiene due punti di vantaggio sul 18-20. Time-out chiesto da Solforati sul 20-21. Obossa spedisce fuori un attacco e la Lpm va a +3. Il muro monregalese sembra insuperabile e per le pumine arrivano 4 set-ball. Al secondo tentativo arriva il punto che chiude il set sul 21-25 e porta il match al tie-break.

TIE-BREAK: il primo punto lo mette a segno la Lpm. Punteggio sul 2-3. Sassata di Decortes. Ace di Alice Pamio, 4-4. Vantaggio Millenium con Cvetnic. Si combatte punto a punto, 6-6. Importante break per le padrone di casa, che si portano sull'8-6. Cambio campo. Problema fisico per Clara Decortes, che resta epicamente in campo. Le Pumine stringono i denti e ritrovano la parità, 8-8. Brescia avanti 10-8. Time-out chiesto da Solforati. Brescia a +3. La Lpm non molla e recupera due lunghezze. Sul 12-11 coach Beltrami chiama il time-out. Tocco felpato di Decortes e parità sul 12-12. Sul 13-14 arriva un incredibile match point per le Pumine. Decortes spedisce fuori la palla della vittoria, 14-14. Si va avanti ai vantaggi. Alla fine arriva il punto del 20-18, tra le proteste della panchina ospite che avevano giudicato out la conclusione bresciana.