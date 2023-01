Volley A2/F: provaci Puma! La Lpm Bam Mondovì in casa della Millenium Brescia per proseguire l’avventura in Coppa Italia

Tentar non nuove, dice il proverbio! Per la Lpm Bam Mondovì in effetti è proprio così! Le ragazze di Solforati questa sera saranno di scena a Montichiari sul difficile campo della Valsabbina Millenium Brescia, nella gara a turno secco valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa di A2.

Una trasferta particolarmente insidiosa per la Lpm, che dovrà vedersela con le detentrici del trofeo. Per le bresciane è l’esordio nella competizione iridata, visto che, avendo chiuso al primo posto il girone di andata di regular season (gir. A), hanno conquistato il pass diretto per i quarti. La Lpm, invece, ha dovuto affrontare lo scoglio preliminare degli ottavi di finale, dove ha superato in trasferta la Ipag Montecchio al tie-break.

Le due squadre sono reduci da un successo in campionato. Le leonesse di Beltrami hanno avuto la meglio in trasferta sulla Futura Busto Arsizio al tie-break, al termine di una entusiasmante rimonta. Più agevole e netta la vittoria ottenuta dalle pumine in casa dell’Albese Como, travolta per 0-3.

Quello di stasera sarà il primo dei due confronti ravvicinati tra Brescia e Mondovì. Una volta archiviato l’impegno di Coppa, infatti, le due squadre si rincontreranno già domenica, questa volta al PalaManera, per la quinta giornata di ritorno della regular season.

Da ricordare che la vincente del quarto tra Millenium ed Lpm incontrerà in semifinale la vincente della sfida tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Futura Busto Arsizio. Arbitri designati per questo incontro sono Simone Fontini ed Eustachio Papapietro. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sulla pagina Youtube di Volleyball World. Al Palasport Jimmy George di Montichiare il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle 20,30.

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA DI A2