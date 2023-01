Volley maschile: VBC Mondovì/Villanova, il punto sul settore giovanile

Nel Campionato di serie D decimo successo su 12 gare disputate per il VBC Mondovì/Villanova, che in trasferta piega il Novi con un rotondo 3-0 (16-25,12-25,23-25), dimostrando per i primi due set una superiorità molto netta e mai minimamente in discussione. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi salgono a quota 30 punti e restano al secondo posto da soli, a -4 dalla capolista Montanaro, a +2 sul Maxemy Spb Biella terzo ed a +6 sul Chieri quarto. Domenica ultima giornata del girone d’ andata con i monregalesi che ospiteranno al Pala Tomatis alle ore 18 il Novara, formazione attualmente decima con 12 punti, frutto di 3 vittorie e 9 sconfitte. L’ obbiettivo della formazione allenata da Loris Ferrero è quello di conquistare i 3 punti in palio e continuare a restare in scia della capolista Montanaro.

Nel Campionato U.19 ultima giornata di regular season, con le due formazioni monregalesi entrambe sconfitte per 3-0: il VBC MONDOVI’/VILLANOVA in casa del Cuneo Bianco (25-22,25-21, 25-22) ed il VBC MONDOVI’/VILLANOVA BIANCO in casa contro il Cuneo Rosso (25-18,25-20,25-15). Terminata la regular season ora sono in programma i play-off, che si disputeranno Giovedì 26 Gennaio con la gara di andata delle semifinali e che vedono il VBC MONDOVI’/VILLANOVA BIANCO ospitare al PalaItis alle 20.45 il Cuneo Rosso, mentre il VBC giocherà alle 20.30 a Cuneo contro il Cuneo Bianco. Il ritorno si disputerà a campi invertiti Giovedì 9 febbraio, mentre le finali si giocheranno le andate il 23 febbraio ed i ritorni il 2 marzo.

Nel Campionato U.17 il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Woitech Baranowicz e Loris Ferrero piega l’ Alba per 3-2 (27-25,20-25,19-25,25-11,17-15). Vinto ai vantaggi il primo set, i monregalesi hanno ceduto il secondo e nel terzo, in cui hanno commesso troppi errori gratuiti. Nella quarta frazione la squadra si è ripresa, dominando alla grande, mentre nel quinto e decisivo parziale si è proceduto all’ insegna di un grandissimo equilibrio, che ha visto i monregalesi prevalere soltanto ai vantaggi. In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo Rosso con 30 punti, al secondo il Cuneo Bianco con 20, al terzo i monregalesi con 18, al quarto l’ Asti con 16, al quinto l’ Alba con 8 ed al sesto Savigliano con 1. Venerdì i monregalesi giocheranno alle ore 19.30 a Savigliano.

Nel Campionato U.15 trasferta vittoriosa per il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allenato da Maurizio Maccagno e Matteo Ciccone, che supera il fanalino di coda Nobil Homo per 3-0 (25-6,25-7,25-12). In classifica generale in vetta c’ è il Cuneo con 32 punti, al secondo i giovanissimi monregalesi con 21, al terzo il Saffirio Savigliano e l’ Alba con 20, al quinto il Dronero con 6 punti ed al sesto il Nobil Homo Savigliano con 0. Sabato 21 gennaio i monregalesi ospiteranno al PalaItis alle ore 15.30 il Dronero.