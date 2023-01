Scherma, l’albese Cristian Bonanni vince il titolo regionale GPG nella spada

Sabato 7 e domenica 8 gennaio, presso Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello (Novara) si è svolta la 2ª Prova regionale del Gran Premio Giovanissimi di spada e trofeo regionale assoluti.

Un torneo difficile con atleti provenienti da tutti i maggiori club schermistici del Piemonte, che si sono sfidati in pedana, dando vita a combattimenti molto agguerriti in ogni campionato e specialità.

Nella categoria Maschietti (classe 2012) il podio più alto è stato per Cristian Bonanni.

Il giovane albese ha incrociato la lama con avversari di livello, travolgendoli tutti, compreso il compagno di squadra Francesco Grimaldi, superato in semifinale.

Grandi soddisfazioni, dunque, per il Club Scherma Associati e onore ai giovanissimi atleti che hanno messo in mostra grinta, determinazione e passione, dimostrando che la scherma non si fa solo con la tecnica, ma soprattutto con il cuore.

Le basi per un roseo futuro ci sono proprio tutte.