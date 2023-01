Al Rifugio Pian Munè è arrivato il servizio di pagamento con Satispay

Trascorrerla in montagna regala tempo qualità e Pian Munè lo sa bene, per questo il Rifugio a quota 1530 metri non chiude mai.

E per tutto il mese di gennaio regala un motivo in più per prendersi un giorno di meritato riposo: dal lunedì al venerdì chi arriva al rifugio e paga con Satispay riceve un cashback del 20%.

Il Rifugio Pian Munè è comodamente raggiungibile in auto e si trova alla partenza degli itinerari per le escursioni, che in questo periodo sono ancora innevati e richiedono l’utilizzo dei ramponcini (anche noleggiabili o acquistabili da Isaia Sport a Paesana in via Roma).