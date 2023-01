Al via i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sullo Stadio del Nuoto di Cuneo

Sono stati consegnati lunedì scorso i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dello Stadio del Nuoto di Cuneo, affidati alla ditta SILO srl di Cuneo, aggiudicataria dell’appalto.

I lavori avranno un costo complessivo di 450.000 euro, interamente finanziati da risorse proprie del Comune di Cuneo ed hanno l’obiettivo di potenziare l’efficientamento energetico della struttura, di proprietà comunale.

L’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici sarà preceduto da un’attività di manutenzione propedeutica alla posa dei pannelli stessi, con concomitante verifica di eventuali ammaloramenti al manto di copertura della piscina.

A regime l’impianto fotovoltaico realizzato arriverà ad avere una potenza di 350 kw/p e se ne prevede il completamento con la messa in esercizio entro la fine del mese di marzo 2023, sempre compatibilmente con le condizioni esterne legate alle attività di un cantiere all'aperto che comporta la posa di materiale tecnologico.

Alla consegna dei lavori alla ditta SILO srl erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio - Servizio Ambiente del Comune di Cuneo Massimiliano Galli e il direttore del Centro Sportivo del Roero, gestore dello Stadio del Nuoto di Cuneo, Luca Albonico.



«Con questa consegna lavori diamo avvio ad un intervento davvero importante per la città, non solo per lo Stadio del Nuoto. Riusciremo in questo modo ad abbattere in maniera considerevole il consumo energetico della struttura e renderla sempre di più ambientalmente sostenibile. Si tratta di un investimento notevole, ma su un fronte, quello della sostenibilità e l’efficienza delle nostre strutture, che sta molto a cuore a questa Amministrazione e che ci tornerà indietro in risparmio energetico nei prossimi anni» il commento della Sindaca Manassero e dell’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino.

«Oggi con il caro energia il problema delle piscine è di dimensioni nazionali ed internazionali. Con i vari aiuti da parte del Governo, della Regione Piemonte e di alcune amministrazioni i gestori sono riusciti a garantire il servizio. Secondo le previsioni le tariffe delle utenze di luce e gas si attesteranno su valori molto più cari di quelli di prima pandemia, riteniamo fondamentale ricercare delle strategie per garantire sostenibilità agli impianti. Il Comune di Cuneo in questo caso è stato estremamente lungimirante e innovativo, credo possa essere portato come esempio per garantire sostenibilità in quegli impianti particolarmente energivori come le piscine. In questa operazione si si raggiungono più obiettivi: ricercare una sostenibilità per uno degli impianti più belli della regione, utilizzando energie alternative - green come il fotovoltaico, rimodulando i piani economici finanziari pre-pandemia con interventi a lungo termine che creino soddisfazione sia per le amministrazioni che per i gestori» aggiunge Luca Albonico, direttore del Centro Sportivo del Roero.