Alba, due in lizza per la nomina a garante dei detenuti

E’ attesa a giorni la nomina da parte del sindaco albese Carlo Bo del nuovo Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, incarico vacante dal luglio scorso in seguito alle dimissioni rassegnate dal precedente titolare Sandro Prandi.

Due le candidature giunte al vaglio del primo cittadino in seguito al bando col quale, con scadenza al 31 dicembre scorso, il Comune è andato alla ricerca di una nuova figura che avesse, tra i vari requisiti, esperienza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali in istituti di prevenzione e pena.

Dopo diversi anni di impegno nel ruolo volontario (l’incarico ha durata quinquennale e non prevede compensi, ma unicamente il rimborso di spese autorizzate e documentate), Prandi aveva lasciato l’incarico in polemica per i ritardi nell’avvio dei lavori di ristrutturazione propedeutici alla riapertura della casa circondariale di località Topino, un’opera da 4,5 milioni di euro attesa da anni e più volte annunciata lo scorso anno, ma mai iniziata.

A cavallo tra gli ultimi giorni di dicembre e l’inizio del nuovo anno il mancato avvio del cantiere è stato anche al centro dello sciopero della fame portato avanti per otto giorni da Filippo Blengino, segretario dei Radicali cuneesi. Una protesta poi sospesa dopo le rassicurazioni arrivate dal provveditore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle d’Aosta Rita Monica Russo.