Cuneo è una città per giovani? Un questionario riservato agli over 35 ideato dai futuri geometri

Cuneo è una città per giovani?

E’ questo l’interrogativo che si sono posti i futuri geometri di Cuneo con l’intento di formulare proposte di miglioramento della città per renderla più fruibile e a misura di GIOVANE.

Per questo hanno ideato un questionario, compilabile al link https://forms.gle/XodA5MEN1nSCzePe6 , rivolto agli UNDER 35 per conoscerne le esigenze in vista di eventuali riqualificazioni future.

Con la riforma del 2020 è stata reintrodotta in tutte le scuole lo studio dell’educazione civica come disciplina trasversale che ruota intorno a tre pilastri fondamentali: la Costituzione, sotto gli aspetti di legalità e solidarietà, lo sviluppo sostenibile, con l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio del territorio, e la cittadinanza digitale, cioè l’uso corretto degli strumenti digitali che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione.

In quest'ottica l’Istituto per Geometri Bianchi Virginio di Cuneo ha affinato nel tempo un percorso di progettazione partecipata con l'Amministrazione Comunale attraverso studi di fattibilità relativi alla riqualificazione e di spazi urbani per rendere la città più bella e accogliente.

Ciò è in linea con i buoni propositi del Comune volti a promuovere iniziative di cittadinanza attiva incentrate sul tema dei Beni Comuni e la valorizzazione di spazi con vocazione culturale e aggregativa, tramite la rigenerazione dei quartieri e delle frazioni, per favorire la coesione sociale e la rivitalizzazione delle comunità locali (Consiglio Comunale del 28 novembre 2022).

In questo contesto gli studenti delle classi terze hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa lanciata da “Soroptimist International”, che, condividendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente e degli spazi urbani (con particolare attenzione all’obiettivo 11 “città e comunità sostenibili") ha indetto il concorso nazionale “La città che vorrei” rivolto alle scuole per ridisegnare la propria città dando più spazio alle esigenze dei giovani.

Per questo i futuri geometri, per coinvolgere la fascia giovanile della comunità cittadina, hanno elaborato il sondaggio, che proprio in questi giorni verrà diffuso tra amici e conoscenti di istituti scolastici, università, comitati di quartiere, parrocchie e associazioni sportive, con l’intento di raggiungere il maggior numero possibile di riscontri.

Lo step successivo alla fase di indagine sarà l'individuazione di una o più aree urbane, scelte sulla base delle informazioni raccolte nel questionario, per formulare idee progettuali condivise con l’Amministrazione locale.

Gli studenti del Bianchi Virginio invitano dunque tutti i cittadini a dare la massima diffusione del sondaggio tra gli UNDER 35 tramite il link: