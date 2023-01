Fossano: attivata la sesta area pedonale, comprendente via Alighieri e via Vescovado

La città di Fossano ha istituito ufficialmente da mercoledì 18 gennaio la nuova area pedonale, la sesta in ordine di nascita.



È stato infatti pubblicata in albo pretorio l'ordinanza numero 17/2023, a firma del Comandante della Polizia Locale dottor Cuniberti, che dá attuazione alla delibera della Giunta comunale 269 del dicembre 2021, la quale aveva affidato agli uffici preposti l'indirizzo politico di provvedere alla attivazione di due nuove aree precluse al traffico, una delle quali è proprio quella formalmente "attiva" da mercoledì 18 e soprannominata "6 - Area Pedonale via Dante e via Vescovado".



Il Codice della Strada definisce come area pedonale urbana una "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli di servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi"



La circolazione è, come avviene nelle aree pedonali di via Giuseppe Garibaldi e di via Cavour, monitorata da due varchi elettronici che, per mezzo di telecamere altamente tecnologiche, "leggono" le targhe dei veicoli transitanti in entrata nell'area, uno posizionato all'intersezione di via Dante con via Roma e il secondo posto all'incrocio di via Vescovado con via Merlo unitamente alla nuova cartellonistica specifica.



Come per le aree analoghe, i divieti di transito e di sosta comprendono dunque tutti i veicoli a motore h24.



Le uniche deroghe non necessitanti di autorizzazione comprendono i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile e soccorso.



L'autorizzazione preventiva, rilasciata dal Comando di Polizia Locale, è invece necessaria per i mezzi impiegati per la pulizia delle strade, per la raccolta rifiuti, e per lo sgombero neve, i veicoli degli istituti di vigilanza oltre a quelli i cui utilizzatori dispongono di autorimessa, posto auto privato o cortile all’interno dell’area pedonale, i mezzi adibiti al servizio delle persone diversamente abili, quelli adibiti al trasporto di venditori su aree pubbliche nelle ore e giorni di attività e i veicoli utilizzati in occasione di cerimonie religiose e civili o di traslochi, operazioni presso cantieri edili o situazioni d’emergenza.



Qualsiasi eventuale informazione o richiesta di autorizzazione, come detto, possono esser richieste presso l'Uffici Verbali del Comando di Polizia Locale.



Riassumendo le aree pedonali della Città di Fossano allo stato attuale sono:

Area Pedonale Piazza XXVII Marzo 1861, Area Pedonale Via Garibaldi e piazza Manfredi, AreaPedonale Via Cavour, Area Pedonale Piazza Castello, Area Pedonale piazza Vittorio Veneto e Area Pedonale via Dante/via Vescovado.