L'associazione Bocce Quadre Mondovì si presenta in Confidustria Cuneo

Una delegazione delle BQ nel museo in via Vico - Immagine di repertorio

La filosofia delle Bocce Quadre Mondovì sbarca in Confidustria Cuneo.

L'associazione, nata all'ombra del Belvedere circa dieci anni fa, si presenterà ufficialmente oggi pomeriggio, giovedì 19 gennaio alle 18, presso il circolo degli industriali in via Bersezio 9, con la partecipazione di Alessandra Fissolo (dirigente sportiva), Matteo Di Cianni (Campione italiano di Memoria), Filoppo Bessone (scrittore e artista), già protagonisti quest'estate del talk show targato "BQ" Parallelebipedi a confronto”.

Una serata mista tra discussione e intrattenimento per parlare delle iniziative che hanno fatto crescere l'associazione che, lo ricordiamo, ha anche presentato il primo manuale del "provetto giocatore" (leggi qui), e che punta a una diffusione sempre più capillare sul territorio.

Perché le bocce quadre?

"Per manovrarle ed eventualmente divertirsi - spiegano dall'associazione - non è indispensabile essere "bravi", ma nemmeno - come potrebbe pensare qualcuno - essere "fortunati". La vera fortuna, quella meritata, è la capacità di accettare e farsi forti della realta".

Un divertimento che fa del bene, attraverso iniziative rivolte alle persone più fragili presenti sul territorio. Proprio nel periodo natalizio, infatti, l'associazione ha promosso due spettacoli, a Cuneo e a Mondovì, con il "Geriatrio", registrando il tutto esaurito e devolvendo parte del ricavato in favore delle case di riposto "Sacra Famiglia" presenti nei due comuni (leggi qui).

L'appuntamento è quindi per questa sera per scoprire quali altre sorprese le "menti cubiche" hanno in programma per questo 2023 appena iniziato. Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione qui.