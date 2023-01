Lavori in corso a Verzuolo: si realizza lo scarico camper in via Sottana

Lavori in corso a Verzuolo.

Il primo, lo scarico camper in via Sottana (dopo il peso pubblico) e prima del Cimitero del capoluogo è una risposta ai molti camperisti verzuolesi e non solo: "Un contributo per aumentare i servizi di ricettività del "turismo en plein air" - commenta il sindaco Giovanni Carlo Panero - con positive ricadute sul turismo stesso e commercio".

Il secondo intervento riguarda lo spostamento della cabina WC (attualmente in via Roma) nel piazzale della Cartiera.

"Con lo spostamento si è pensato di dare anche il servizio igienico pubblico ai camionisti in transito e ai passeggeri dei bus dell'area, migliorando così l'ambiente e l'educazione" conclude il primo cittadino.