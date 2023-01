Non più solo "in caso di precipitazioni nevose": gomme da neve o catene sempre obbligatorie sulle provinciali della Granda

La Provincia, che ha competenza su buona parte delle strade della Granda, le più trafficate, con un'ordinanza in vigore dal 16 gennaio, integra e aggiorna l'ordinanza del 2012 numero 758 in merito alla circolazione stradale nel periodo invernale.

Come? Rendendo obbligatorie le gomme da neve o le catene a bordo sempre. Esattamente come accade su diverse autostrade o strade statali.

Prima non era così? No.

Prima di tre giorni fa, in una giornata priva di precipitazioni nevose, in caso di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, se un automobilista fosse stato fermato e non avesse montato le gomme invernali, non sarebbe incorso in sanzioni. Non sta nevicando: sulle strade provinciali non sono obbligato a montare o avere dispositivi invernali.

Con la nuova ordinanza, le cose sono cambiate: dal 15 novembre al 15 aprile, anche senza nevicata in corso e anche in caso di giornate miti e primaverili, è obbligatorio, su tutte le strade provinciali, avere le gomme invernali o avere in auto le catene.

La decisione della Provincia nasce a seguito dei pesanti disagi causati dalla nevicata dello scorso 15 dicembre, con centinaia e centinaia di auto e persone bloccate sulle strade provinciali della Granda. Tra Alba e Bra, dove si erano verificati i disagi più pesanti, i tempi di percorrenza erano stati anche di cinque ore, con polemiche infinite sull'inefficienza del servizio di sgombero neve.

Eppure, erano bastati due camion, almeno nella fase iniziale, a paralizzare il traffico. I camion provenivano da altre zone o stavano circolando dalla mattinata. La giustificazione, di fronte all'evidenza della mancanza di dispositivi invernali, era stata: "Quando sono partito, non nevicava".

Una scusa, forse, ma in qualche modo contemplata dall'ordinanza del 2012, che recita: "in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, è fatto obbligo di circolare su tutti i tratti di strada di competenza della Provincia con veicoli muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicoli in uso"

La nuova ordinanza non lascia invece spazio alle interpretazioni, aggiornando quel "in caso di". Che piova, ci sia il sole, che nevichi, che grandini... qualunque sia il meteo, sulle strade provinciali, dal 15 novembre fino al 15 aprile, le gomme da neve devono essere montate o le catene devono essere disponibili e pronte per essere montate.

“Abbiamo pensato ad una misura che tuteli la sicurezza stradale – spiegano dalla Provincia – ma che serva anche a responsabilizzare chi guida. La Provincia si trova, infatti, a dover perseguire l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, ma anche il mantenimento del servizio di mobilità. E’ quindi essenziale poter garantire il servizio di sgombero neve che rischia di diventare difficoltoso quando avvengono interruzioni o limitazioni del traffico dovute alla circolazione di veicoli non adeguatamente attrezzati”.

Moto e biciclette, invece, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o in assenza di nevicate in corso.

Non solo, il divieto di circolazione viene esteso anche antecedentemente o successivamente alle date dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, qualora si verifichino tali eventi meteo. Concretamente, se nevicasse il 10 di agosto al Colle dell'Agnello, cosa possibile, un motociclista o un cliclista potrebbero venire sanzionati, perché sarebbe in vigore il divieto di circolazione per le due ruote.